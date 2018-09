Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ США ввели санкции против двух компаний из Малайзии и Таиланда за связи с иранской авиакомпанией Mahan Air, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает министерство финансов Соединенных Штатов, ограничительные меры введены в отношении Mahan Travel and Tourism и My Aviation Company, Ltd.

Отмечается, что компании ранее находились в санкционном списке. Новые ограничения являются вторичными.