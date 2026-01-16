США ввели новые санкции против хуситов
- 16 января, 2026
- 20:42
Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против йеменских хуситов.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Санкции вводятся также против поставок нефтепродуктов, оружия и другого оборудования двойного назначения, которое могут быть использованы для финансирования этой группировки.
Под санкции попали 21 физическое и юридическое лицо, а также одно судно. Среди них - предполагаемые подставные компании, действовавшие в Йемене, Омане и Объединенных Арабских Эмиратах.
"Хуситы угрожают Соединенным Штатам, совершая террористические акты и нападая на торговые суда, следующие транзитом через Красное море", - говорится в заявлении министра финансов США Скотта Бессента.
В OFAC подчеркнули, что новые меры являются продолжением ранее предпринятых шагов по оказанию давления на хуситов.