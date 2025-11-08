США временно освободили Венгрию от санкций за покупку энергоносителей из РФ
- 08 ноября, 2025
- 12:07
США отсрочили на один год санкции в отношении Венгрии за использование российской нефти и газа.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По его словам, Венгрия также обязалась покупать сжиженный природный газ из США по контрактам на сумму около $600 млн. Такое решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне.
Сам Орбан в соцсетях сообщил о том, что Трамп гарантировал полное освобождение страны от санкций, которая получает энергоносители по трубопроводам "Турецкий поток" и "Дружба".
