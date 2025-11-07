Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млн

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложит президенту США Дональду Трампу пакет сделок, включающий закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $600 млн в течение пяти лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что таким образом Венгрия пытается добиться освобождения от санкций США в отношении российской нефти. Помимо сделки по СПГ, в пакете предложений также фигурирует контракт на $100 млн с Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива, которое в настоящее время поставляет Россия.

Детали сделки по СПГ еще могут измениться, поскольку переговоры продолжаются. Белый дом подтвердил, что Трамп и Орбан обсудят "области, представляющие взаимный интерес", ожидается заключение сделок, охватывающих различные отрасли.