    Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млн

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 18:21
    Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млн

    Премьер Венгрии Виктор Орбан предложит президенту США Дональду Трампу пакет сделок, включающий закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $600 млн в течение пяти лет.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что таким образом Венгрия пытается добиться освобождения от санкций США в отношении российской нефти. Помимо сделки по СПГ, в пакете предложений также фигурирует контракт на $100 млн с Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива, которое в настоящее время поставляет Россия.

    Детали сделки по СПГ еще могут измениться, поскольку переговоры продолжаются. Белый дом подтвердил, что Трамп и Орбан обсудят "области, представляющие взаимный интерес", ожидается заключение сделок, охватывающих различные отрасли.

