ABŞ Macarıstanı sanksiyalardan müvəqqəti azad edib
Digər ölkələr
- 08 noyabr, 2025
- 12:28
ABŞ Rusiyanın neft və qazından istifadəyə görə Macarıstana tətbiq etdiyi sanksiyaları bir il müddətinə təxirə salıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi Ağ Evin nümayəndəsinə istinadən bildirib.
Onun sözlərinə görə, Macarıstan həmçinin təxminən 600 milyon dollar məbləğində müqavilələr çərçivəsində ABŞ-dən mayeləşdirilmiş təbii qaz almağı öhdəsinə götürüb. Bu qərar ABŞ Prezidenti Donald Trampın Vaşinqtonda Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla görüşündən sonra qəbul edilib.
V.Orban sosial şəbəkələrdə yazıb ki, D.Tramp "Türk axını" və "Dostluq" boru kəmərləri vasitəsilə enerji daşıyıcıları alan ölkənin sanksiyalardan tam azad edilməsinə zəmanət verib.
