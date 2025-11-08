İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    ABŞ Macarıstanı sanksiyalardan müvəqqəti azad edib

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:28
    ABŞ Macarıstanı sanksiyalardan müvəqqəti azad edib

    ABŞ Rusiyanın neft və qazından istifadəyə görə Macarıstana tətbiq etdiyi sanksiyaları bir il müddətinə təxirə salıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi Ağ Evin nümayəndəsinə istinadən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Macarıstan həmçinin təxminən 600 milyon dollar məbləğində müqavilələr çərçivəsində ABŞ-dən mayeləşdirilmiş təbii qaz almağı öhdəsinə götürüb. Bu qərar ABŞ Prezidenti Donald Trampın Vaşinqtonda Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla görüşündən sonra qəbul edilib.

    V.Orban sosial şəbəkələrdə yazıb ki, D.Tramp "Türk axını" və "Dostluq" boru kəmərləri vasitəsilə enerji daşıyıcıları alan ölkənin sanksiyalardan tam azad edilməsinə zəmanət verib.

    ABŞ Budapeşt sanksiya
    США временно освободили Венгрию от санкций за покупку энергоносителей из РФ

    Son xəbərlər

    12:53

    Aydın Kərimov: Şuşada yaxın 2 ay ərzində 3-cü yaşayış kompleksinin inşasına başlanılacaq

    Daxili siyasət
    12:52
    Video

    Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    12:48

    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət
    12:40

    NATO Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndə vəzifəsinə namizəd seçimini davam etdirir - EKSKLÜZİV

    Region
    12:38
    Foto

    Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub

    Daxili siyasət
    12:36
    Foto

    BƏƏ Baş nazirinin müavini Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:28

    ABŞ Macarıstanı sanksiyalardan müvəqqəti azad edib

    Digər ölkələr
    12:25

    Övladları ilə paradı izləməyə gələn ata: Fəxr hissi keçirirəm

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti