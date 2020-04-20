​США выразили готовность оказать Ирану медицинскую помощь

Власти Соединенных Штатов готовы оказать Ирану помощь в борьбе с распространением COVID-19, в том числе предоставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Если Ирану нужна помощь в этом (в борьбе с коронавирусом), я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят... Если им нужна помощь, если им нужны аппараты ИВЛ, у нас на руках сейчас тысячи аппаратов ИВЛ, а также аппараты, которые находятся в процессе производства... Без сомнений, мы были бы готовы помочь", - сказал глава вашингтонской администрации.