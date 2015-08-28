​США в 2016 году начнут размещение тяжелых вооружений в Польше

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ На двух военных базах в Польше в середине 2016 года начнется размещение тяжелых американских вооружений.

Как передает Report, об этом сообщается в материале на сайте польского телеканала TVP.info, который разместил в своем микроблоге в Twitter министр обороны Польши Томаш Cемоняк.

Базы, где будут дислоцированы американские танки и самоходные артиллерийские установки, расположены на западе и северо-востоке страны. Подробности будут обсуждаться на встрече глав Минобороны стран НАТО, которая пройдет в начале октября 2015 года в Брюсселе, пояснил министр.