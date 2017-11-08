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    США ужесточают санкции в отношении Кубы

    Новые ограничения вступают в силу 9 ноября

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ США ужесточают санкции в отношении Кубы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в среду американское министерство финансов.

    По его информации, новые ограничения вступают в силу 9 ноября.

    "Мы ужесточаем наши меры в отношении Кубы для того, чтобы избежать экономического взаимодействия с кубинскими военными и призвать правительство к предоставлению большей политической и экономической свободы кубинскому народу", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

    В сообщении на сайте минфина также говорится, что данные изменения в отношении санкционной программы по Кубе были провозглашены президентом США Дональдом Трампом в июне.

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