    США снизят пошлины для Индии на фоне сокращения закупки нефти из РФ

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 01:40
    Соединенные Штаты "в какой-то момент" снизят пошлины на импорт из Индии в связи с сокращением этой страной закупок российской нефти.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.

    Трамп присутствовал на церемонии приведения к присяге посла США в Индии Серджио Гора.

    "Прямо сейчас пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, а они прекратили [закупать] российскую нефть, - отметил Трамп. - Сокращения были существенными. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины".

    Президент США заявил в середине октября, что индийский премьер Нарендра Моди лично уведомил его готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.

