США снизят пошлины для Индии на фоне сокращения закупки нефти из РФ

Соединенные Штаты "в какой-то момент" снизят пошлины на импорт из Индии в связи с сокращением этой страной закупок российской нефти.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.

Трамп присутствовал на церемонии приведения к присяге посла США в Индии Серджио Гора.

"Прямо сейчас пошлины для Индии очень высоки из-за российской нефти, а они прекратили [закупать] российскую нефть, - отметил Трамп. - Сокращения были существенными. Да, в какой-то момент мы собираемся снизить пошлины".

Президент США заявил в середине октября, что индийский премьер Нарендра Моди лично уведомил его готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.