Трамп: Индия намерена прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

Как передает Report, об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что процесс приостановки российской нефти Индией уже начался: "Невозможно это сделать немедленно, есть некоторый процесс. Но этот процесс скоро завершится... И они вернутся к закупке нефти у России после того, как завершится война в Украине. Если Индия не закупает нефть у РФ, то дело сильно упрощается", - констатировал президент США.

При этом глава американской администрации выразил мнение, что президент России Владимир Путин пойдет на прекращение войны в Украине: "Думаю, что президент Путин хочет добиться этого".