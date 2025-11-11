ABŞ Rusiyadan neft idxalında azalma fonunda Hindistana qarşı rüsumları yumşaldacaq
Digər ölkələr
- 11 noyabr, 2025
- 03:59
ABŞ Rusiyadan neft tədarükündə azalma səbəbindən müəyyən vaxtda Hindistan idxalına qarşı rüsumıları azaldacaq.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə Oval Kabinetdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Tramp ABŞ-nin Hindistandakı səfiri Sercio Qoranın andiçmə mərasimində iştirak edib.
Tramp qeyd edib ki, ABŞ-nin hazırda Rusiya neftinə görə Hindistana qarşı tariflər çox yüksəkdir və onlar Rusiya neftini almağı dayandırıblar: "Azalmalar əhəmiyyətli olub. Bəli, müəyyən vaxtda biz tarifləri azaldacağıq".
ABŞ Prezidenti oktyabrın ortalarında Hindistanın Baş naziri Narendra Modinin Nyu-Dehlinin Rusiya neftini almağı dayandırmağa hazır olduğunu şəxsən ona bildirdiyini açıqlayıb.
