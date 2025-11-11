İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    ABŞ Rusiyadan neft idxalında azalma fonunda Hindistana qarşı rüsumları yumşaldacaq

    • 11 noyabr, 2025
    • 03:59
    ABŞ Rusiyadan neft tədarükündə azalma səbəbindən müəyyən vaxtda Hindistan idxalına qarşı rüsumıları azaldacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə Oval Kabinetdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Tramp ABŞ-nin Hindistandakı səfiri Sercio Qoranın andiçmə mərasimində iştirak edib.

    Tramp qeyd edib ki, ABŞ-nin hazırda Rusiya neftinə görə Hindistana qarşı tariflər çox yüksəkdir və onlar Rusiya neftini almağı dayandırıblar: "Azalmalar əhəmiyyətli olub. Bəli, müəyyən vaxtda biz tarifləri azaldacağıq".

    ABŞ Prezidenti oktyabrın ortalarında Hindistanın Baş naziri Narendra Modinin Nyu-Dehlinin Rusiya neftini almağı dayandırmağa hazır olduğunu şəxsən ona bildirdiyini açıqlayıb.

    Hindistan İdxal rüsumları ABŞ
    США снизят пошлины для Индии на фоне сокращения закупки нефти из РФ

