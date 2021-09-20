О нас
Report Georgia
Аудио новости

США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну

США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну Власти США с начала ноября начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации, а также наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 20:47
США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну

Власти США с начала ноября начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации, а также наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNBC со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

"При посадке в направляющийся в США самолет они должны будут показать справку о вакцинации", - заявил Зинтс.

Как в свою очередь пишет агентство Associated Press, от полностью вакцинированных пассажиров международных рейсов по прибытии в США не будут требовать прохождения карантина. Приезжающие из-за рубежа американцы, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдавать тест на COVID-19 за сутки до поездки, а также после приезда в Соединенные Штаты.

В настоящий момент американское руководство в целях предотвращения распространения коронавируса запрещает въезд в страну большинству иностранцев, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, государств Шенгенской зоны, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии. О первых таких мерах было объявлено в марте прошлого года тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Как поясняет телекомпания CNBC, вводя требования об обязательной вакцинации и наличии теста на коронавирус, вашингтонская администрация намерена смягчить эти ограничения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах
20 сентября 2021 г. 18:04
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
17 сентября 2021 г. 17:45
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
17 сентября 2021 г. 16:20
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
17 сентября 2021 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi