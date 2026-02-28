США рекомендуют своим гражданам в Израиле, Катаре и ОАЭ оставаться в укрытиях

Посольства и консульства США рекомендуют американцам, находящимся в Израиле, Катаре и ОАЭ оставаться в укрытиях.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

Они призвали своих сотрудников оставаться дома и рекомендовали всем американцам "поступать так же до дальнейшего уведомления.

Отметим, что посольство США в Катаре в соцсетях призвало своих граждан найти безопасное место в своем доме или другом безопасном здании.

"Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими необходимыми предметами", - сказано в сообщении.