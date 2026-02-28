США рекомендуют своим гражданам в Израиле, Катаре и ОАЭ оставаться в укрытиях

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 13:30
    Посольства и консульства США рекомендуют американцам, находящимся в Израиле, Катаре и ОАЭ оставаться в укрытиях.

    Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

    Они призвали своих сотрудников оставаться дома и рекомендовали всем американцам "поступать так же до дальнейшего уведомления.

    Отметим, что посольство США в Катаре в соцсетях призвало своих граждан найти безопасное место в своем доме или другом безопасном здании.

    "Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими необходимыми предметами", - сказано в сообщении.

    ABŞ İsrail, Qətər və BƏƏ-dəki vətəndaşlarına sığınacaqlarda qalmağı tövsiyə edir
    US advises citizens in Israel, Qatar, and UAE to stay in shelters

