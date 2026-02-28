ABŞ İsrail, Qətər və BƏƏ-dəki vətəndaşlarına sığınacaqlarda qalmağı tövsiyə edir
ABŞ-nin səfirlik və konsulluqları İsrail, Qətər və BƏƏ-dəki amerikalılara sığınacaqlarda qalmağı tövsiyə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Times of Israel" məlumat yayıb.
Onlar öz əməkdaşlarını evlərində qalmağa çağırıb və bütün amerikalılara "növbəti bildirişə qədər eyni cür hərəkət etməyi" tövsiyə ediblər.
