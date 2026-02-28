İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ İsrail, Qətər və BƏƏ-dəki vətəndaşlarına sığınacaqlarda qalmağı tövsiyə edir

    ABŞ-nin səfirlik və konsulluqları İsrail, Qətər və BƏƏ-dəki amerikalılara sığınacaqlarda qalmağı tövsiyə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Times of Israel" məlumat yayıb.

    Onlar öz əməkdaşlarını evlərində qalmağa çağırıb və bütün amerikalılara "növbəti bildirişə qədər eyni cür hərəkət etməyi" tövsiyə ediblər.

    İrana hərbi zərbələr
    США рекомендуют своим гражданам в Израиле, Катаре и ОАЭ оставаться в укрытиях
    US advises citizens in Israel, Qatar, and UAE to stay in shelters

