США разрешили поставки оборонной продукции в Сирию

США сняли запрет на поставки в Сирию продукции военного назначения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на правительственной онлайн-платформе GovInfo.

Согласно информации, Госдепартамент США исключает Сирию из списка стран, в отношении которых применяется политика отказа в выдаче лицензий и иных разрешений касательно поставок оборонной продукции и оказания услуг в этой сфере.

Изменение норм, которое вступает в силу 1 октября, утвердил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

Напомним, что в августе США исключили Сирию из американского списка стран - спонсоров терроризма. Вашингтонская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов этого перечня, составляемого Госдепом.