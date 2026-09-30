Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    США разрешили поставки оборонной продукции в Сирию

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 18:49
    США разрешили поставки оборонной продукции в Сирию

    США сняли запрет на поставки в Сирию продукции военного назначения.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на правительственной онлайн-платформе GovInfo.

    Согласно информации, Госдепартамент США исключает Сирию из списка стран, в отношении которых применяется политика отказа в выдаче лицензий и иных разрешений касательно поставок оборонной продукции и оказания услуг в этой сфере.

    Изменение норм, которое вступает в силу 1 октября, утвердил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

    Напомним, что в августе США исключили Сирию из американского списка стран - спонсоров терроризма. Вашингтонская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов этого перечня, составляемого Госдепом.

    Соединенные Штаты Америки (США) Сирия Оборонная продукция
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:48

    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

    Kультурная политика
    19:44

    Пярвиз Шахбазов: С начала года в Грецию транспортировано около 700 млн м³ газа

    Энергетика
    19:27
    Фото

    Минобороны Азербайджана и компании оборонпрома Турции подписали соглашения о сотрудничестве

    Армия
    19:15
    Фото

    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске

    Бизнес
    19:00

    В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    18:57

    Соратника Карапетяна Алексаняна перевели под домашний арест

    В регионе
    18:55

    Electronic Autonomous Solutions и SOCAR обсудят применение антидроновых систем для защиты объектов

    Внешняя политика
    18:49

    США разрешили поставки оборонной продукции в Сирию

    Другие страны
    18:36
    Фото

    Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

    Индивидуальные
    Лента новостей