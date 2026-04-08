США рассматривают возможность распространения с Ираном перемирия на Ливан

США не исключают вероятность включения Ливана в соглашение о временном прекращении огня с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она еще раз напомнила, что на данный момент соглашение о перемирии с Ираном не включает прекращение боевых действий в Ливане.

"Ливан не является частью прекращения огня... Уверена, что этот вопрос будет обсуждаться президентом (США Дональдом Трампом) и премьер-министром (Израиля Биньямином) Нетаньяху и всеми вовлеченным сторонами", - заявила Ливитт.

Представитель Белого дома также отвергла предположения о том, что Израиль предпринимает попытки сорвать договоренности о прекращении огня с Ираном: "В частной беседе премьер-министр Нетаньяху (с Трампом - ред.) изложил именно то, что и огласил публично: он поддерживает президента и Израиль остается ключевым союзником и партнером США", - добавила.