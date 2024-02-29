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США рассматривают возможность доставки помощи Газе самолетами ВВС

США рассматривают возможность доставки помощи Газе самолетами ВВС Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа с помощью военных самолетов, поскольку делать это наземным путем становится все более затруднительно.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 04:22
США рассматривают возможность доставки помощи Газе самолетами ВВС

Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа с помощью военных самолетов, поскольку делать это наземным путем становится все более затруднительно.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, тот факт, что Белый дом рассматривает такую возможность, подчеркивает растущую обеспокоенность усугублением гуманитарного кризиса в Газе, особенно на севере анклава. "Ситуация действительно очень плохая. Мы не можем обеспечить доставку достаточного количества помощи на грузовиках, поэтому нам нужны такие экстренные меры, как переброска грузов по воздуху", - сказал собеседник портала. Он уточнил, что обсуждение этого вопроса началось в администрации недавно.

Американские должностные лица признают, что по воздуху можно будет направить ограниченный объем груза, один военный самолет может взять на борт количество гуманитарной помощи, эквивалентное одному или двум грузовикам. Они подчеркивают необходимость возобновления отправки помощи наземным транспортом в больших объемах. В связи с этим главным приоритетом Вашингтона остается обеспечение безопасности для сотен грузовиков, которые могли бы ежедневно доставлять помощь в Газу.

Отметим, что по данным ООН, в феврале объем поступающей в анклав помощи сократился вдвое по сравнению с январем.

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