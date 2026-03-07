Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 09:27
    США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалации

    США провели крупнейшую на данный момент серию авиаударов по объектам в Иране в рамках военной операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), направленной на уничтожение ракетной инфраструктуры страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business.

    По его словам, последняя волна ударов стала самой масштабной с начала операции. "Мы наносим максимальный ущерб иранским пусковым установкам ракет и предприятиям, где производятся ракеты. Мы существенно ослабляем их потенциал. Наша кампания носит подавляющий характер", - заявил он.

    В Белом доме в последние дни предупреждали о намерении усилить военную операцию против Ирана.

    Тем временем Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в течение первой недели операции американские силы нанесли удары более чем по 3 000 целям.

    "Мы не замедляемся", - говорится в сообщении командования, опубликованном в соцсети X.

