İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İrana qarşı ən böyük zərbələr dalğasını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 09:39
    ABŞ hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İrana qarşı ən böyük zərbələr dalğasını həyata keçirib

    ABŞ İranın raket infrastrukturunun məhv edilməsinə yönəlmiş "Epik qəzəb" (Epic Fury) hərbi əməliyyatı çərçivəsində ölkədəki obyektlərə indiyə qədərki ən böyük hava zərbələri dalğasını həyata keçirib.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent "Fox Business"in efirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son zərbə dalğası əməliyyat başlayandan bəri ən irimiqyaslısı olub:

    "Biz İranın raket buraxılış qurğularına və raket istehsal olunan müəssisələrə maksimum zərər vururuq. Biz onların potensialını əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədirik. Əməliyyatımız sarsıdıcı xarakter daşıyır".

    Son günlər Ağ Evdə İrana qarşı hərbi əməliyyatın gücləndirilməsi niyyəti barədə xəbərdarlıq edilirdi.

    ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bildirib ki, əməliyyatın ilk həftəsi ərzində ABŞ qüvvələri 3 000-dən çox hədəfə zərbə endirib.

    "Biz yavaşlamırıq", - komandanlığın "X" sosial şəbəkəsində dərc olunan məlumatında bildirilib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İran
    США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалации
    US announces 'biggest bombing campaign' in Iran since beginning of escalation

    Son xəbərlər

    09:51

    DYP qeyri-iş günləri ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib

    Digər
    09:50

    XİN: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının böyük hissəsi təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    09:42

    Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    09:39

    ABŞ hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İrana qarşı ən böyük zərbələr dalğasını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    09:37

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    09:36

    Sahibə Qafarova BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib

    Daxili siyasət
    09:30

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.03.2026)

    Maliyyə
    09:06

    "Fox News": ABŞ Yaxın Şərqə üçüncü aviadaşıyıcı qrupu göndərməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    09:02

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXIII tura "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt" görüşü ilə start veriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti