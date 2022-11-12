США продолжат поставки американского вооружения Украине

Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия к тому, чтобы Украина имела вооружения для участия в боестолкновениях.

Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия к тому, чтобы Украина имела необходимое вооружение для ведения войны и освобождения своих территорий.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об это заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась", - сказал он.

Д.Салливан сопровождает президента Джо Байдена в ходе визита в Камбоджу, где он принимает участие в саммите США-АСЕАН и стран Восточной Азии. Затем глава Белого дома отправится в Индонезию на саммит G20.