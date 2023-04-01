США продолжат получать уран из России

Федеральная Комиссия США по международной торговле не стала по итогам проведенного обзора прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по поставкам урана из России и сохранила в силе текущие условия поставок этой продукции на американский рын

Федеральная Комиссия США по международной торговле не стала по итогам проведенного обзора прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по поставкам урана из России и сохранила в силе текущие условия поставок этой продукции на американский рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении комиссии.

В документе утверждается, что "прекращение приостановленного расследования в отношении урана из России может привести к продолжению или повторению материального ущерба американской промышленности в течение разумно обозримого времени".

В конце декабря к такому же выводу пришел и Минторг США. Решение комиссии является окончательным.