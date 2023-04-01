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США продолжат получать уран из России

США продолжат получать уран из России Федеральная Комиссия США по международной торговле не стала по итогам проведенного обзора прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по поставкам урана из России и сохранила в силе текущие условия поставок этой продукции на американский рын
Другие страны
1 апреля 2023 г. 07:12
США продолжат получать уран из России

Федеральная Комиссия США по международной торговле не стала по итогам проведенного обзора прекращать приостановленное антидемпинговое расследование по поставкам урана из России и сохранила в силе текущие условия поставок этой продукции на американский рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении комиссии.

В документе утверждается, что "прекращение приостановленного расследования в отношении урана из России может привести к продолжению или повторению материального ущерба американской промышленности в течение разумно обозримого времени".

В конце декабря к такому же выводу пришел и Минторг США. Решение комиссии является окончательным.

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