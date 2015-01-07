США продадут Ираку 170 танков "Абрамс"

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ США продадут властям Ирака 170 танков "Абрамс" M-1A1 после того, как боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) летом захватили 40 танков, стоявших на вооружении иракских военных, сообщает американский военный интернет-портал www.strategypage.com

По данным портала, в 2008 году власти Ирака уже заказывали в США 140 танков "Абрамс", которые были получены к 2010 году, а также 21 гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A1 и 60 грузовиков для перевозки танков.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, летом 2014 года не менее 40 танков были захвачены исламистами, поэтому властям Ирака необходимо новое вооружение. Однако портал не называет сумму, которую иракские власти заплатят за новую партию "Абрамсов", а также сроки реализации соглашения.

В конце декабря стало известно, что Ирак потребует у США объяснения ситуации с затягиванием исполнения контракта на поставку истребителей F-16. Глава комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Хаким Аз-Замили заявил, что Ирак оставляет за собой право обращения в международные суды с тем чтобы вернуть деньги, выплаченные по контрактам на поставки легкого и среднего вооружения, самолетов, вертолетов "Апач", танков и бронетехники, заключенным в рамках соглашения о долгосрочном стратегическом партнерстве, подписанном США и Ираком в 2008 году, согласно которому США берут на себя обязательства вести подготовку и оснащение иракских сил безопасности.

В начале сентября Вашингтон на неопределенное время приостановил исполнение контракта на поставку истребителей F-16 из-за масштабного наступления боевиков группировки "Исламское государство". Дипломаты заявили, что США передадут Ираку самолеты F-16 после нормализации ситуации с безопасностью в районе авиабазы Балад в 70 км севернее Багдада. Всего Багдад заказал в США 36 боевых машин общей стоимостью 65 млн. долларов.