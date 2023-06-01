США призвали КНР открыть военный канал связи между странами

Военный канал связи между США и КНР остается закрытым по решению Пекина, и Вашингтон призывает изменить это ввиду большого риска просчетов.

Военный канал связи между США и КНР остается закрытым по решению Пекина, и Вашингтон призывает изменить это ввиду большого риска просчетов.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"На данный момент, к сожалению, военный канал связи закрыт для нас. Это одна из причин, по которой госсекретарь США Энтони Блинкен так хочет вернуться к вопросу поездки в Пекин. Мы хотим вернуться к духу Бали, мы хотим, чтобы наши каналы коммуникации были открыты. Конечно же, мы использовали дипломатические линии, чтобы передать свое беспокойство в связи с этим инцидентом (26 мая китайский истребитель пролетел прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем - ред.), но это не то же самое, что контакты напрямую между военными ведомствами, особенно, когда напряжение так велико и риск просчетов так же велик", - сказал он.

Представитель СНБ назвал действия китайского истребителя "небезопасными и непрофессиональными", уточнив, что одна из причин, почему США хотят вернуть военный канал связи, - это возможность обсуждать с китайской стороной подобные инциденты, которые "могут привести к недопониманию и просчетам, а, возможно, и к тому, что кто-то пострадает".