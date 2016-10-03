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    США приостанавливают контакты с Россией по перемирию в Сирии

    Вашингтон обвиняет Москву в невыполнении своих обязательств

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приостанавливают использование двусторонних каналов с Россией, созданных для поддержания прекращения огня в Сирии.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

    "Соединенные Штаты приостанавливают свое участие в двусторонних каналах (связи) с Россией, которые были установлены с целью поддержать режим прекращения боевых действий (в Сирии). Это решение далось нелегко", - сказал он. 

    Вашингтон обвиняет Москву в невыполнении своих обязательств.

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