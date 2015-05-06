США предлагают 20 млн. долларов за информацию о лидерах ИГ

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ США объявили награду в 20 млн. долларов за информацию о четырех лидерах "Исламского государства", в том числе и выходца из Грузии Тархана Батирашвили.

Согласно сообщению госдепартамента, Вашингтон готов выплатить 7 млн. долларов за сведения об одном из руководителей ИГ в Ираке Абд Рахмане Мустафе Кадули, 5 млн. долларов - за информацию о бывшем грузинском военнослужащем Тархане Батирашвили (известный как Умар аш-Шишани), который действует на севере Сирии, и столько же - за сообщение об официальном "пресс-секретаре" группировки Абу Мохаммеда Аднани.

Еще 3 млн. США готовы заплатить за информацию по Тарику бен Тахару бен Фалиху Авани Харзи, который руководит группой боевиков, действующих на сирийско-турецкой границе.

Ранее Тархан Батирашвили и еще 11 человек были занесены в санкционный "черный список" США в связи с подозрением в пособничестве терроризму, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".