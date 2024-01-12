США пока не планируют направлять дополнительные силы на Ближний Восток

США пока не планируют перебрасывать дополнительные воинские подразделения в Ближневосточный регион.

США пока не планируют перебрасывать дополнительные воинские подразделения в Ближневосточный регион.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Нам нечего объявить в контексте отправки дополнительных сил США в регион", - сказал он.

Однако он также добавил, что Пентагон способен увеличить число американских вооруженных сил в любой точке мира в случае необходимости.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, ударили по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Президент США Джо Байден объявил, что операция стала ответом на атаки хуситов в Красном море и носит оборонительный характер. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и РЛС хуситов.