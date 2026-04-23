Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    США перехватили танкер с иранской нефтью в Индийском океане

    23 апреля, 2026
    США провели морскую операцию по перехвату и досмотру судна M/T Majestic X (плавало без флага), находящегося под санкциями и перевозившего нефть из Ирана в Индийском океане.

    Как передает Report, об этом сообщает Пентагон в соцсети Х.

    "Мы продолжим глобальные морские операции по обеспечению соблюдения санкций, чтобы разрушать незаконные сети и перехватывать суда, оказывающие материальную поддержку Ирану, где бы они ни находились", - говорится в публикации.

    Также отмечается, что международные воды не могут использоваться как укрытие для находящихся под санкциями субъектов, а американские силы намерены и далее ограничивать их свободу действий в морском пространстве.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.

    Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

    В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.

    Последние новости

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей