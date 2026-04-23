    ABŞ İran nefti daşıyan tankeri ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 23 aprel, 2026
    • 16:46
    ABŞ Hind okeanında sanksiyalar altında olan və İrandan neft daşıyan "M/T Majestic X" gəmisinin (bayraqsız üzürdü) ələ keçirilməsi və yoxlanılması üzrə dəniz əməliyyatı həyata keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqon "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Biz qeyri-qanuni şəbəkələri dağıtmaq və harada olmalarından asılı olmayaraq İrana maddi dəstək göstərən gəmiləri ələ keçirmək üçün qlobal dəniz əməliyyatlarını davam etdirəcəyik", – paylaşımda qeyd olunub.

    Həmçinin vurğulanıb ki, beynəlxalq sular sanksiyalar altında olan subyektlər üçün sığınacaq kimi istifadə oluna bilməz, ABŞ qüvvələri bundan sonra da onların dəniz məkanında fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdırmaq niyyətindədir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hind okeanı Gəmi ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon)
    Video
    США перехватили танкер с иранской нефтью в Индийском океане

