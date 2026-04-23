ABŞ İran nefti daşıyan tankeri ələ keçirib
Digər ölkələr
- 23 aprel, 2026
- 16:46
ABŞ Hind okeanında sanksiyalar altında olan və İrandan neft daşıyan "M/T Majestic X" gəmisinin (bayraqsız üzürdü) ələ keçirilməsi və yoxlanılması üzrə dəniz əməliyyatı həyata keçirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqon "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Biz qeyri-qanuni şəbəkələri dağıtmaq və harada olmalarından asılı olmayaraq İrana maddi dəstək göstərən gəmiləri ələ keçirmək üçün qlobal dəniz əməliyyatlarını davam etdirəcəyik", – paylaşımda qeyd olunub.
Həmçinin vurğulanıb ki, beynəlxalq sular sanksiyalar altında olan subyektlər üçün sığınacaq kimi istifadə oluna bilməz, ABŞ qüvvələri bundan sonra da onların dəniz məkanında fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdırmaq niyyətindədir.
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36
Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmürDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
20:26
"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıbFutbol
20:25
CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərirDigər ölkələr
20:20
Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olubXarici siyasət
20:20
Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyibDigər ölkələr
20:12
Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
20:08