    Avropa Güləş İttifaqı Xetaq Qazyumovu ilin məşqçisi seçib

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Xetaq Qazyumov Avropa Güləş İttifaqı tərəfindən ən yaxşı məşqçi seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, milli komandanın baş məşqçisi sərbəst güləş üzrə 2025-ci ilin ən yaxşı məşqçisi kimi xüsusi mükafatla təltif edilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan seçməsi onun rəhbərliyi altında ötən il Avropa çempionu olub və dünya çempionatında 4-cü yeri tutub.

    Европейский союз борьбы признал Хетага Газюмова тренером года

    Son xəbərlər

    12:30

    Fidan ABŞ, Pakistan və İran nümayəndələri ilə Tehranla danışıqları müzakirə edib

    Region
    12:12

    "Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    12:08
    Video

    Bakıda yük maşınları toqquşub, sürücü xilas edilib

    Hadisə
    11:49

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    11:41

    Avropa Güləş İttifaqı Xetaq Qazyumovu ilin məşqçisi seçib

    Fərdi
    11:33

    Makron Aİ-nin özünü müdafiə edəcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    11:26

    İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün şərtlərini açıqlayıb

    Region
    11:17

    Daşkəsən və Gədəbəyə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:15

    Yaponiyada 1400 yanğınsöndürən güclü meşə yanğınları ilə mübarizə aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti