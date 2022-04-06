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США отказались принимать участие во встречах G20 с Россией

США отказались принимать участие во встречах G20 с Россией Соединенные Штаты не будут принимать участие в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 22:34
США отказались принимать участие во встречах G20 с Россией

Соединенные Штаты Америки отказались от встреч в рамках G20 ("Большой двадцатки"), на которых будет представлена Россия.

Как передает Report, соответствующей информацией поделилось издание CNN со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

США и президент Байден считают, что держава-агрессор не должна сохранять за собой место в "Большой двадцатке". Ее следует исключить, а если Индонезия все-таки пригласит РФ, то Штаты откажутся посетить саммит.

"Президент Байден ясно дал понять, что Россия не может вести себя как обычно ни в одном из финансовых институтов. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут русские", - заявила Йеллен.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın təmsil olunacağı G20 sammitində iştirakdan imtina edir

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