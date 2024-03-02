США осуществили первую доставку помощи в Газу военными самолетами

Американские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules осуществили первую доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Американские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules осуществили первую доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, по воздуху было доставлено более 35 тыс. порций еды. Вода и медикаменты на борту отсутствовали. Всего было сброшено 66 грузов - по 22 с каждого самолета.

1 марта президент США Джо Байден объявил о решении направить гуманитарную помощь палестинскому анклаву по воздуху, а также о ее возможной доставке по морю. Он сообщил, что помощь поступает в Газу недостаточно быстро и Вашингтон работает над тем, чтобы добиться прекращения огня, которое позволило бы увеличить ее объемы. Как добавил глава государства, США "будут настаивать на том, чтобы Израиль способствовал увеличению количества грузовиков и маршрутов, чтобы все больше людей получало необходимую им помощь, без всяких отговорок".