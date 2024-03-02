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МИД Франции: Победа РФ в Украине обернется крупными финансовыми потерями для Евросоюза

МИД Франции: Победа РФ в Украине обернется крупными финансовыми потерями для Евросоюза Победа России в войне с Украиной будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза.
Другие страны
2 марта 2024 г. 17:16
МИД Франции: Победа РФ в Украине обернется крупными финансовыми потерями для Евросоюза

Победа России в войне с Украиной будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

"Победа России может стоить очень дорого для нас [ЕС]. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев", - считает он.

По словам главы МИД, Западу нужно добиться поражения России, не начиная конфликта с ней.

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