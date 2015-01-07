США окажут Мексике помощь в борьбе с наркокартелями

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Власти США намерены оказать Мексике помощь в борьбе с наркокартелями, об этом во вторник заявил президент Барак Обама, принимая в Белом доме мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньето.

"Мы обсудили вопросы безопасности. Президент Пенья Ньето рассказал мне о программах, которые он начал внедрять для решения данных проблем", — подчеркнул американский лидер.

По его словам, США "хотят быть другом и сторонником Мексики в ее усилиях по снижению уровня насилия и в борьбе с наркокартелями, которые несут ответственность за многие трагедии в стране".

Обама заявил, что Вашингтон "хочет быть хорошим партнером в этом процессе". При этом он признал, что принятие решений в данном случае зависит от Мексики, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.