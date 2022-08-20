США оказали Украине военную помощь более чем на 10 млрд долларов

Общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил 10 млрд долларов.

Общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил 10 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 млрд долларов", - отметил он.

Госсекретарь заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы "укрепить позиции Украины за столом переговоров".

Кроме США военную поддержку Украине оказывают около 50 стран, добавил Блинкен.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на 775 млн долларов.