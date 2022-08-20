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США оказали Украине военную помощь более чем на 10 млрд долларов

США оказали Украине военную помощь более чем на 10 млрд долларов Общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил 10 млрд долларов.
Другие страны
20 августа 2022 г. 02:49
США оказали Украине военную помощь более чем на 10 млрд долларов

Общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил 10 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно 10,6 млрд долларов", - отметил он.

Госсекретарь заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы "укрепить позиции Украины за столом переговоров".

Кроме США военную поддержку Украине оказывают около 50 стран, добавил Блинкен.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на 775 млн долларов.

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