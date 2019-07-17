США ограничили возможность передвижения иранских дипломатов в Нью-Йорке

Соединенные Штаты значительно ограничили возможности передвижения иранских дипломатов и членов их семей, находящихся в служебных командировках в Нью-Йорке.

Как передаёт Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на американскую дипломатическую ноту, доставленную в иранское представительство при Организации Объединенных Наций (ООН).

По имеющимся данным, на иранских дипломатических представителей и их семьи наложены такие же ограничения, какие введены и в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который прибыл в Нью-Йорк в воскресенье для участия в ежегодной сессии Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС). И главе МИД Исламской Республики, и иранским дипломатам, находящимся в Нью-Йорке, разрешено передвигаться только между зданием ООН, иранским представительством при этой международной организации, резиденцией посла Ирана в США и международным аэропортом имени Джона Кеннеди.

Причины, по которым в отношении иранских дипломатов введены подобные ограничительные меры, американская сторона не прояснила.

14 июля власти США выдали визу министру иностранных дел Ирана для участия в ежегодной сессии ЭКОСОС. При этом было заявлено, что в Вашингтоне решили пока не вводить санкции в отношении Зарифа.