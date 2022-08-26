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США одобрили продажу Австралии 40 многоцелевых вертолетов

США одобрили продажу Австралии 40 многоцелевых вертолетов Американская администрация приняла решение продать Австралии вертолеты Black Hawk UH-60M и сопутствующее оборудование на общую сумму в 1,95 млрд долларов.
Другие страны
26 августа 2022 г. 08:47
США одобрили продажу Австралии 40 многоцелевых вертолетов

Американская администрация приняла решение продать Австралии вертолеты Black Hawk UH-60M и сопутствующее оборудование на общую сумму в 1,95 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

Отмечается, что власти Австралии запросили покупку 40 вертолетов UH-60M, а также целого набора различной техники, сопутствующего оборудования и деталей.

"Предлагаемая продажа поддержит задачи внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Австралия является одним из наших самых важных союзников в западной части Тихоокеанского региона. Критически важно для обеспечения национальных интересов США помогать нашему союзнику в развитии и поддержании мощных и находящихся в боеготовности сил самообороны", - говорится в документе.

"Это позволит заменить нынешний австралийский парк многоцелевых вертолетов более надежной и испытанной системой, которая позволит Австралии поддерживать нужный уровень готовности к проведению общевойсковых операций", - считают в американской администрации. С точки зрения Вашингтона, продажа техники "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

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