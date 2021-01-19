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США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом"

США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом" Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) "геноцидом" и "преступлениями против человечности".
Другие страны
19 января 2021 г. 21:51
США объявили действия Китая в отношении уйгуров геноцидом

Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) "геноцидом" и "преступлениями против человечности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

"После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР совершала преступления против человечности в Синьцзяне. Кроме того, я пришел к выводу, что КНР осуществляла там геноцид", - утверждается в распространенном заявлении Помпео.

Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР ущемляются права и свободы местных жителей.

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