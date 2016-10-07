США объявили о снятии санкций с Мьянмы

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ США отменили санкции в отношении Мьянмы, действовавшие почти 20 лет. Соответствующий декрет подписал в пятницу президент Барак Обама.

Как передает Report, об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Вашингтон ввел санкции в 1997 году. Отношения между США и Мьянмой ухудшились после того, как в 1988 году военные в этой азиатской стране взяли власть в свои руки, подавив выступления студентов в поддержку демократии.

В 2015 году в Мьянме прошли выборы, по итогам которых к власти пришла находившаяся прежде в оппозиции партия Национальная лига за демократию во главе с Аун Сан Су Чжи. Это создало условия для отмены американских санкций в отношении этой страны, расположенной в Юго-Восточной Азии.