США не получали от Ирана конкретики о сроках возобновления переговоров в Вене

Власти США до сих пор не получили от Ирана какой-либо конкретики относительно того, когда именно Тегеран будет готов вернуться к переговорам по ядерной сделке.

Власти США до сих пор не получили от Ирана какой-либо конкретики относительно того, когда именно Тегеран будет готов вернуться к переговорам по ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы, разумеется, видели заявления министра иностранных дел (исламской республики) о том, что Иран вернется за стол переговоров. Вам стоит спросить их (иранские власти) о значении понятий "скоро" и "очень скоро". Это сообщение, которое мы слышим всю неделю. Но до настоящего момента у нас не появилось никакой ясности в отношении того, что конкретно это означает. С своей стороны мы готовы вернуться в Вену", - сказал он.

"Со своей стороны мы готовы вернуться в Вену и завершить наши переговоры до того, как окно возможностей вернуться к (соблюдению обязательств по) Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе закроется. Мы ясно дали понять, что готовы к этому. Кроме того, все участники группы "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) в контексте обсуждений на нынешней неделе и до этого согласились с необходимостью возобновить переговоры как можно скорее и, что важно, продолжить их с того момента, на котором они остановились в июне", - добавил Прайс.