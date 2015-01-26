​США не подтверждают взятие под контроль курдскими ополченцами сирийского Кобани

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Пентагон не подтверждает, что курдские силы самообороны взяли под полный контроль сирийский город Кобани недалеко от турецкой границы.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель Пентагона полковник Стив Уоррен.

"Я не могу сказать, что битва выиграна. Битва продолжается", — заявил он.

Ранее сообщалось, что курдские силы самообороны вытеснили последнюю группу боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" и взяли под полный контроль Кобани после четырех месяцев боестолкновений.