США не намерены нормализовать отношения с правительством Асада

Соединенные Штаты исключают в ближайшей перспективе возможность нормализации отношений с правительством президента Сирии Башара Асада, при этом признают, что именно он остается у власти в стране, и нацелены на устойчивое политическое урегулирование.

Соединенные Штаты исключают в ближайшей перспективе возможность нормализации отношений с правительством президента Сирии Башара Асада, при этом признают, что именно он остается у власти в стране, и нацелены на устойчивое политическое урегулирование.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Что касается Башара Асада, то, конечно же, он остается у власти, несмотря на десять лет гражданской войны", - признал представитель Госдепартамента, подчеркнув при этом, что сирийский лидер, по мнению Вашингтона, лишился за это время легитимности. "Я думаю, что правильно было бы сказать, что Башар Асад не сделал ничего, чтобы восстановить свою легитимность", - утверждал он.

Прайсу был также задан вопрос о том, продолжают ли в Вашингтоне призывать к тому, чтобы Асад ушел со своего поста, как это было при предыдущей администрации. Представитель Госдепартамента прямо не ответил на этот вопрос. "Нет никаких шансов на то, чтобы США нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе", - сказал он.

"Чтобы был устойчивый способ завершить этот конфликт, мы считаем, что сирийское правительство должно изменить свое поведение", - полагает Прайс. "Мы продолжаем продвигать политическое урегулирование, чтобы завершить конфликт в Сирии", - утверждал также представитель американского внешнеполитического ведомства. "Мы продолжаем считать, что мы должны найти долгосрочное политическое решение. Именно к этому мы стремимся", - добавил он. "Мы сейчас находимся в процессе проведения обзора того, что мы можем сделать для того, чтобы увеличить вероятность этого политического урегулирования", - сообщил также руководитель пресс-службы Госдепартамента.