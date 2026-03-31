США надеются подписать соглашение с Ираном до 6 апреля

США рассчитывают на подписание соглашения с Ираном до 6 апреля.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с журналистами.

Она прокомментировала ранее опубликованное президентом США Дональдом Трампом сообщение в соцсети Truth Social, в котором говорилось, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана приостановлены на 10 дней, то есть до 6 апреля.

Отвечая на вопрос о том, чего Вашингтон рассчитывает добиться за указанный срок, Ливитт отметила, что Трамп "хочет достичь соглашения".

"Время уходит, осталось всего несколько дней. Посмотрим, что произойдет после завершения этого 10-дневного периода", - сказала она.

Ранее глава американской администрации заявлял, что в случае срыва Тегераном мирных переговоров с Вашингтоном США уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и расположенный в Персидском заливе остров Харк.

Трамп также сообщил, что США ведут переговоры с "новыми, более разумными" властями Ирана с целью прекращения вооруженного конфликта. По его словам, в ходе этих обсуждений был достигнут существенный прогресс.