США надеются подписать соглашение с Ираном до 6 апреля

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 01:45
    США рассчитывают на подписание соглашения с Ираном до 6 апреля.

    Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с журналистами.

    Она прокомментировала ранее опубликованное президентом США Дональдом Трампом сообщение в соцсети Truth Social, в котором говорилось, что удары США по энергетической инфраструктуре Ирана приостановлены на 10 дней, то есть до 6 апреля.

    Отвечая на вопрос о том, чего Вашингтон рассчитывает добиться за указанный срок, Ливитт отметила, что Трамп "хочет достичь соглашения".

    "Время уходит, осталось всего несколько дней. Посмотрим, что произойдет после завершения этого 10-дневного периода", - сказала она.

    Ранее глава американской администрации заявлял, что в случае срыва Тегераном мирных переговоров с Вашингтоном США уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и расположенный в Персидском заливе остров Харк.

    Трамп также сообщил, что США ведут переговоры с "новыми, более разумными" властями Ирана с целью прекращения вооруженного конфликта. По его словам, в ходе этих обсуждений был достигнут существенный прогресс.

    Соединенные Штаты Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Кэролайн Ливитт
    ABŞ aprelin 6-dək İranla razılaşma imzalanacağına ümid edir

    Последние новости

    02:04
    Фото

    Футбол
    01:45

    Другие страны
    01:41

    В регионе
    01:13

    Другие страны
    00:53

    В регионе
    00:28

    Энергетика
    00:11

    В регионе
    00:01

    Внутренняя политика
    23:47

    В регионе
    Лента новостей