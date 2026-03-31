ABŞ aprelin 6-dək İranla razılaşma imzalanacağına ümid edir
- 31 mart, 2026
- 01:33
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Ondan ABŞ Prezidenti Donald Trampın əvvəllər "Truth Social"da Vaşinqtonun İranın enerji infrastrukturuna zərbələri 10 gün, yəni 6 aprelə qədər dayandırdığını yazdığı paylaşımla bağlı şərh verməsi istənilib.
ABŞ-ın müəyyən edilmiş müddət ərzində nəyə nail olmağı ümid etdiyi soruşulduqda, Levitt Trampın "razılaşma əldə etmək istədiyini" izah edib.
"Vaxt azalır, cəmi bir neçə gün qalıb. Görək bu 10 günlük müddətdən sonra nə olacaq", - deyə o əlavə edib.
Amerika administrasiyasının rəhbəri əvvəllər bildirib ki, Tehran Vaşinqtonla sülh danışıqlarını pozarsa, ABŞ İranın bütün elektrik stansiyalarını, neft quyularını və Fars körfəzindəki Xarq adasını məhv edəcək.
Prezident həmçinin ABŞ-ın silahlı münaqişəyə son qoymaq üçün yeni, daha ağlabatan İran hakimiyyəti ilə danışıqlar apardığını açıqlayıb. O, əlavə edib ki, bu müzakirələr zamanı əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilib.