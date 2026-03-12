США начали торговые расследования против ЕС, Китая и ряда других стран

Вашингтонская администрация начала проведение торговых разбирательств в отношении Евросоюза и ряда стран, включая Китай и Индию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

Расследования касаются норм, политики и практик, которые, по мнению Вашингтона, приводят к "излишкам производственных мощностей" в обрабатывающих отраслях и создают препятствия для американской торговли.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что многие торговые партнеры Соединенных Штатов производят больше товаров, чем способны потреблять внутри страны.

По его словам, подобное перепроизводство подрывает внутреннее производство в США и мешает инвестициям в американскую промышленность.

Расследования проводятся на основании раздела 301 "Закона о торговле" 1974 года, который позволяет президенту США принимать меры против ограничений, наносящих ущерб национальной торговле.

Помимо ЕС, Китая и Индии, разбирательства также затронут Бангладеш, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу,