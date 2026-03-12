Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    США начали торговые расследования против ЕС, Китая и ряда других стран

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 06:46
    США начали торговые расследования против ЕС, Китая и ряда других стран

    Вашингтонская администрация начала проведение торговых разбирательств в отношении Евросоюза и ряда стран, включая Китай и Индию.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

    Расследования касаются норм, политики и практик, которые, по мнению Вашингтона, приводят к "излишкам производственных мощностей" в обрабатывающих отраслях и создают препятствия для американской торговли.

    Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что многие торговые партнеры Соединенных Штатов производят больше товаров, чем способны потреблять внутри страны.

    По его словам, подобное перепроизводство подрывает внутреннее производство в США и мешает инвестициям в американскую промышленность.

    Расследования проводятся на основании раздела 301 "Закона о торговле" 1974 года, который позволяет президенту США принимать меры против ограничений, наносящих ущерб национальной торговле.

    Помимо ЕС, Китая и Индии, разбирательства также затронут Бангладеш, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу,

    США Евросоюз Китай
    Ты - Король

    Последние новости

    06:46

    США начали торговые расследования против ЕС, Китая и ряда других стран

    Другие страны
    06:12

    Евродепутат: Постоянная критика Грузии в Европарламенте не помогает стране

    Другие страны
    05:54

    ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    05:26

    Трамп: США не намерены немедленно прекращать операцию против Ирана

    Другие страны
    04:49

    Беспилотник упал на здание в Дубае

    Другие страны
    04:11

    США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

    Другие страны
    03:37

    ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    03:03

    СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

    Другие страны
    02:59

    ВОЗ: Более 1,8 тыс. человек погибли на Ближнем Востоке с начала эскалации

    Другие страны
    Лента новостей