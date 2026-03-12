İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    ABŞ Aİ, Çin və bir sıra digər ölkələrə qarşı ticarət araşdırmalarına başlayıb

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 08:42
    ABŞ Aİ, Çin və bir sıra digər ölkələrə qarşı ticarət araşdırmalarına başlayıb

    Vaşinqton administrasiyası Avropa İttifaqı (Aİ), Çin və Hindistan da daxil olmaqla bir neçə ölkəyə qarşı ticarət araşdırmalarına başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin danışıqlardakı ticarət nümayəndəsi aparatının açıqlamasında bildirilib.

    Araşdırmalar Vaşinqtonun istehsal sənayesində "artıq istehsal gücü" səbəb olduğuna və ABŞ ticarətinə maneələr yaratdığına inandığı qaydalar, siyasətlər və təcrübələrlə bağlıdır.

    ABŞ-nin danışıqlardakı ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir bildirib ki, Birləşmiş Ştatların bir çox ticarət tərəfdaşları ölkələrin daxilində istehlak edə biləcəklərindən daha çox mal istehsal edir.

    O vurğulayıb ki, bu cür həddindən artıq istehsal ABŞ-də daxili istehsalı pozur və Amerika sənayesinə investisiya qoyuluşuna mane olur.

    Araşdırmalar ABŞ Prezidentinə milli ticarətə zərər verən məhdudiyyətlərə qarşı tədbir görməyə imkan verən 1974-cü ilin "Ticarət haqqında" Qanununun 301-ci maddəsi çərçivəsində aparılır.

    Aİ, Çin və Hindistandan əlavə, araşdırma Banqladeş, Vyetnam, İndoneziya, Kamboca, Cənubi Koreya, Malayziya, Meksika, Norveç, Sinqapur, Tailand, İsveçrə, Yaponiya və Tayvanı da əhatə edəcək.

    ticarət araşdırmaları ABŞ Avropa İttifaqı
    США начали торговые расследования против ЕС, Китая и ряда других стран

    Son xəbərlər

    09:33

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyunlarına start verilir

    Komanda
    09:32

    Kirill Petkov: XIII Qlobal Bakı Forumu təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün vacib platformadır

    Xarici siyasət
    09:21

    UEFA Konfrans Liqası: "Samsunspor" "Rayo Velyekano"nu qəbul edəcək

    Futbol
    09:18

    Nino Burcanadzе: Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması bütövlükdə region üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    09:16

    İran İsrail ərazisinə yeni raket hücumu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    09:14

    Gəncədə yeniyetmənin törətdiyi qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    09:10
    Video

    Daxili Qoşunların yaranmasından 34 il ötür

    Hadisə
    09:10

    UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsi bu gün başlayır

    Futbol
    09:08

    ABŞ İrandakı hərbi əməliyyata gündəlik 1,5 milyard dollardan çox vəsait sərf edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti