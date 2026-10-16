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    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:16
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib

    Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov hakim vəzifəsinə yeni təyin edilmiş vəkilləri təltif edib.

    Bu barədə "Report"a VK-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Anar Bağırov son illər məhkəmə sistemində vəkillik institutunun rolunun və vəkillərin peşəkar potensialının artmasına diqqət çəkib. Sədr Prezident İlham Əliyevin 10 oktyabr 2026-cı il tarixli Sərəncamı ilə hakim vəzifəsinə təyin olunmuş şəxslər arasında Kollegiyanın 8 üzvünün də yer aldığını bildirib. Bunun yüksək göstərici olduğunu qeyd edən sədr vəkillik institutunun ölkənin məhkəmə sistemi üçün də etibarlı və peşəkar kadr mənbələrindən birinə çevrildiyini xatırladıb.

    VK-nın Məhkəmə-Hüquq Şurasında və Hakimlərin Seçki Komitəsində təmsil olunduğunu nəzərə çatdıran Anar Bağırov hakim vəzifəsinə təyin edilmiş vəkillərin məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verəcəklərinə inamını vurğulayıb. Sədr yeni hakimlərin qanunun aliliyinə, ədalət mühakiməsinin prinsiplərinə və etik davranış qaydalarına daim sadiq qalacaqlarına əminliyini ifadə edib.

    Görüşün sonunda Anar Bağırov VK Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarına əsasən hakim vəzifəsinə təyin edilmiş şəxslərə Fəxri Fərmanları təqdim edib.

    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib
    Anar Bağırov yeni hakim təyin olunmuş 8 vəkili təltif edib

    Anar Bağırov Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (AVK)
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