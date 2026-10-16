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    "Çelsi"nin futbolçusu Ris Ceyms əməliyyat olunub

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:17
    Çelsinin futbolçusu Ris Ceyms əməliyyat olunub

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun müdafiəçisi Ris Ceyms dizindən əməliyyat keçirib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı futbolçu artıq prosesinə başlayıb.

    Müdafiəçinin yaşıl meydanlara nə vaxt qayıdacağı hələlik bəlli deyil. O, oktyabrın 10-da Premyer Liqada "Bornmut"la keçirilən matçdan (5:1) əvvəl, məşq zamanı zədələnib.

    Qeyd edək ki, cari mövsümdə Premyer Liqada 4 oyunda iştirak edən futbolçu 1 sarı vərəqə ilə yadda qalıb. "Çelsi" 6 turdan sonra 10 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qərarlaşıb.

    Ris Ceyms Çelsi FK İngiltərə Premyer Liqası
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