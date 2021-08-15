О нас
Report Georgia
Аудио новости

США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.
Другие страны
15 августа 2021 г. 08:56
США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле (Афганистан).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Большинство сотрудников готовы уехать посольство продолжает работать", - рассказал один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Президент Джозеф Байден в субботу заявил, что Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана американских дипломатов, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Washington starts evacuating embassy workers from Kabul

Экслюзивные новости

Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi