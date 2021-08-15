США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле

Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.

Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле (Афганистан).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters .

"Большинство сотрудников готовы уехать посольство продолжает работать", - рассказал один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Президент Джозеф Байден в субботу заявил, что Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана американских дипломатов, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании.