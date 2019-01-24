Болтон: США нацелены на отсечение правительства Мадуро от источников доходов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Администрация США концентрирует на данном этапе внимание на том, чтобы попытаться отсечь правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро от источников доходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Его попросили прояснить смысл прозвучавших в среду заявлений правительства США о том, что оно рассматривает "все варианты действий" применительно к Венесуэле. Означает ли это, что Вашингтон готов применить военную силу в отношении правительства Мадуро, поинтересовались у советника американского лидера.

"Думаю, это [заявление] говорит само за себя. На чем мы сегодня концентрируем внимание, так это на отсоединении нелегитимного режима Мадуро от источника его доходов", - ответил Болтон.