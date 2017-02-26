США могут выйти из Совета ООН по правам человека

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Администрация Дональда Трампа изучает возможность выхода США из Совета ООН по правам человека.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, находящиеся в контакте с бывшими и нынешними официальными лицами.

О немедленном выходе из Совета речь пока не идет. В принятии итогового решения, как ожидается, примут участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли и сам президент.

Среди претензий администраций Трампа к Совету – антиизраильский уклон, общая бесполезность, сомнительный состав членов (в него входят, например, Китай и Саудовская Аравия).

Пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер не стал комментировать вопрос о членстве США в Совете, но указал, что «наша делегация будет полностью вовлечена в работу сессии Совета, которая начинается в понедельник».